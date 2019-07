Cinc detinguts per agredir un jove al mig del carrer a Salou

Els arrestats tenen entre 18 i 26 anys; dos d'ells són francesos, dos més armenis i un és rus

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc homes per agredir un altre noi al mig del carrer Montblanc de Salou. Es tracta de joves d'entre 18 i 26 anys, tots de nacionalitat estrangera. Dos d'ells són francesos, dos més són armenis i un altre és rus.Els fets es van produir el passat divendres, 5 de juliol, cap a les 7 del matí. Per causes que es desconeixen un grup de nois va agredir a un altre jove, el qual va quedar estirat al terra. Els fets van ser enregistrats en vídeo per un vianant que es trobava a la zona.Una patrulla de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra es va personar al lloc dels fets i va trobar-se el jove víctima de l'agressió estirat al terra. El noi va explicar-los que havia estat agredit per cinc joves que havien fugit corrents.Els agents de la policia autonòmica van establir un dispositiu de recerca per trobar als agressors, els quals van ser localitzats al carrer Brussel·les. En veure els policies, els joves van fugir i finalment van poder ser interceptats a la platja dels Capellans amb actitud agressiva.Tots cinc homes van quedar detinguts per un delicte de lesions lleus i van ser traslladats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Salou, on van declarar pels fets. Els joves van quedar en llibertat a l'espera de ser citats per l'autoritat judicial competent en el cas.