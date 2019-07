Els veïns del carrer del Cucut continuen desallotjats

Actualitzada 07/07/2019 a les 17:28

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Querol (Alt Camp) que cremava la zona del Mas Vermell des de dos quarts de quatre de la tarda. Els veïns del barri del Cucut han estat desallotjats per la proximitat del foc i el fum i de moment no es preveu que puguin tornar fins que el cos ho vegi segur. Hi participen onze dotacions terrestres i quatre mitjans aeris. Es desconeix la causa del foc però una de les hipòtesis és que podria ser provocat per un llamp, segons han indicat els Bombers.