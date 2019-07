Pacma difon les imatges de l'abandonament d'un gos al Vendrell

El partit animalista denuncia que cada dia s'abandonen mascotes

Una cámara de seguridad grabó cómo un hombre abandonó a un perro en un polígono de El Vendrell (Tarragona)



Imágenes de abandono, como esta, se siguen repitiendo en nuestro país. PACMA trabaja para combatir esta lacra



¡#NOalAbandono! #MaltratoAnimal pic.twitter.com/fFUlUvi6YS — PACMA (@PartidoPACMA) 5 de juliol de 2019

El partit animalista Pacma ha difós les imatges d'un home abandonant el seu gos al polígon del Vendrell. Les imatges han estat registrades per les càmeres de seguretat i mostren com l'home baixa d'una furgoneta i lliga el gos en un fanal per, després, marxar i abandonar-lo allí.Des de Pacma asseguren que aquest no és un cas aïllat, de fet, al país cada dia es repeteixen imatges com aquestes.