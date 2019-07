De moment no s'ha detingut a cap dels implicats

A les 18 hores de la tarda, als voltants de la zona del Port de Segur de Calafell, un grup de joves ha protagonitzat una baralla multitudinària. Quan Policia Local i Mossos d'Esquadra s'han personat al lloc dels fets, alertats per diversos veïns i vianants, els joves s'han dispersat.De moment no s'ha detingut a cap dels implicats, tot i que els cossos de seguretat investigaran les diverses imatges publicades per veïns que han presenciat els fets, per tal d'identificar els joves.