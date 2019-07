Un conductor que quadruplicava la taxa d'alcoholèmia atropella una ciclista a Salou

La dona, de 54 anys, es troba en estat greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona; l'home ha quedat detingut

Un turisme ha atropellat una ciclista a Salou el matí d'aquest divendres, 5 de juliol. Es dona el cas que el conductor del vehicle circulava sota els efectes de l'alcohol. En concret, quadruplicava la taxa d'alcoholèmia permesa, per la qual cosa ha quedat detingut. La dona ha estat traslladada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona en estat greu.Els fets han succeït a les 6.34h a la C-31B, concretament al quilòmetre 9 i en direcció Reus. Per causes que es desconeixen, un cotxe ha atropellat una ciclista, una dona de 54 anys i veïna de Salou que ha resultat ferida greu. Fins al lloc s'hi han traslladat la Policia Local de Salou, els Bombers de la Generalitat i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).Els efectius dels Bombers han ajudat a immobilitzar l'afectada als serveis mèdics, que han prestat servei sanitari a la dona i l'han traslladat, amb pronòstic greu, a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Segons ha pogut saber el Diari Més, no es tem per la seva vida.Per la seva banda, els agents de la Guàrdia Urbana han practicat la prova d'alcoholèmia al conductor, un ciutadà de Moldàvia i veí de Reus que ha donat positiu. En concret, l'home quadruplicava la taxa d'alcoholèmia permesa, ja que ha donat un resultat de 1,09 mg/l i posteriorment 1,07 en les dues proves practicades. Per aquest motiu ha quedat detingut per un presumpte delicte de conducció sota els efectes de l’alcohol. Els agents han instruït diligències per tal que l'home passi a disposició judicial durant el matí.