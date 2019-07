Tot a punt per la Diada del Pla de la Seu de Tarragona

Un any més, els Castellers de Vilafranca i de Sants acompanyaran als Xiquets

Actualitzada 05/07/2019 a les 18:20

Els Xiquets de Tarragona han organitzat un any més la diada castellera del Pla de la Seu i comptarà de nou amb els Castellers de Vilafranca i els Castellers de Sants com a colles convidades. La cita serà aquest dissabte a les 18 hores davant la Catedral de Tarragona.En aquesta Diada, que per als matalassers significa l’inici d’un juliol ple de reptes amb la Diada de les Cultures d’Altafulla o la tradicional visita a La Riera de Gaià, els Xiquets intentaran assolir construccions que se’ls han resistit les darreres setmanes.Tant els Castellers de Vilafranca com els Castellers de Sants també afronten amb energia la jornada. Les dues colles, l’any passat, van protagonitzar grans actuacions en descarregar el 2 de 9 amb folre i manilles. Un 'gamma extra' que van acompanyar amb els dos bàsics de 9, el 3 i el 4. Els Verds també van fer el pilar de 7 amb folre.