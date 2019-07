Rescaten una excursionista que s'ha trencat la cama a Cabra del Camp

Els Bombers han accedit a peu a l'indret on ha caigut l'afectada, de difícil accés, i posteriorment el SEM l'ha evacuat al Pius Hospital de Valls

Actualitzada 05/07/2019 a les 15:08

Els Bombers de la Generalitat han rescatat el matí d'aquest divendres, 5 de juliol, una excursionista de 56 anys que s'ha trencat una cama després de patir una caiguda a Cabra del Camp. En concret, la dona s'ha accidentat en un indret de difícil accés a la zona de la Plana d'en Sarrills. Els Bombers han accedit a l'indret a peu per rescatar la dona, que posteriorment ha estat evacuada al Pius Hospital de Valls pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).Els fets s'han produït minuts abans de les 9h, quan el telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís d'una excursionista que alertava que havia caigut a la Plana d'en Sarrills, a Cabra del Camp, i no podia continuar caminant. Arran dels fets s'han activat dues dotacions dels Bombers i una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques.L'indret on la dona ha patit la caiguda era de difícil accés, motiu pel qual els Bombers han hagut d'accedir-hi a peu. A les 9.45h han arribat on era la dona, que segons un primer pronòstic té la cama esquerra trencada, segons els Bombers. Després de fer una primera assistència mèdica a la ferida, els efectius l'han traslladada amb una llitera fins on era l'ambulància del SEM. Posteriorment ha estat evacuada a l'Hospital Pius de Valls.