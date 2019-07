Practicaran unes voladures a la C-242, que continuarà tallada tot el mes

Durant l’acció no es podrà circular durant mitja hora ni tan sols pel pas alternatiu

Actualitzada 04/07/2019 a les 20:49

Fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya apunten que el pròxim dijous 11 de juliol cap a les 13 hores es duran a terme unes voladures a la carretera C-242, al terme municipal de Cornudella.Aquesta via porta tallada des del passat 24 de maig i durant aquest temps s’ha treballat, diuen, en un sistema de protecció del riu Siurana, per tal que arran de les voladures no hi caiguessin roques. Un cop es facin aquests treballs, el Departament apunta que encara caldran «tres setmanes més» fins que es pugui reobrir del tot la carretera.Ara, la circulació es fa per un pas alternatiu. Aquest pas alternatiu romandrà tallat durant els treballs del pròxim dijous, al voltant d’una mitja hora, i quan hagin finalitzat serà el moment de retirar tots els materials i d’instal·lar malles protectores a la zona, per tal de garantir la seguretat.El Departament de Territori i Sostenibilitat va obrir el passat 30 de maig un vial alternatiu a la C-242 a l’altura de Cornudella de Montsant, per facilitar la mobilitat dels vehicles mentre duren les tasques de reparació de la zona afectada per una esllavissada.La Generalitat va eixamplar i condicionar un camí veïnal, paral·lel a la C-242 i situat a l’altre costat del riu de desguàs del pantà de Siurana. El vial que es va habilitar té uns 700 metres i permet fer un bypass al tram de la carretera afectada –a l’entorn del quilòmetre 48–, en tots dos sentits de la circulació.Aquesta via alternativa estarà operativa mentre durin les tasques per a sanejar i millorar l’estabilitat del talús on es va produir una esllavissada, així com de reparació de la calçada de la carretera. Es preveia que aquests treballs tinguessin una durada aproximada d’un mes.