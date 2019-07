Música, teatre, cercavila i correfocs a la Festa del Quadre de Torredembarra

Aquest cap de setmana serà el tret de sortida d’un programa d’activitats que inclou la Nit Jove amb la Gira Fricandera RAC105 i la Nit Rumbera

Actualitzada 04/07/2019 a les 21:09

Torredembarra celebra cada 15 de juliol la seva festa major petita. La llegenda explica que el quadre de Santa Rosalia va salvar de la pesta a la població en l’any 1640. En senyal d’agraïment, es passeja en processó el quadre pels carrers del poble. Tanmateix, al voltant d’aquesta processó votiva es programen tot un seguit d’actes populars i festius pensats perquè grans i petits.I aquest programa, comença ja aquest cap de setmana i ho fa amb música. Dissabte, tindrà lloc el Concert Vermut amb el grup Blues Captain que tindrà lloc dissabte a les dotze del matí al carrer de Joan Güell i diumenge, a la Plaça de la Vila arribarà el II Vermut Electrònic que organitza Nois de la Torre, amb els Djs Ethian Guerrero i André Vicenzzo. Divendres 12 de juliol, el Ball de Diables de Torredembarra presentarà la samarreta commemorativa del 20è aniversari del Ball de Diables Infantil. En un ambient festiu, a dos quarts de set de la tarda, al Pati del Castell. Després, tindrà lloc un Globotada on els méspetits gaudiran d’aquesta iniciativa original.I a partir de les nou del vespre, serà el moment de gaudir del Correfoc, a càrrec del Ball de Diables Infantil de Torredembarra, el Ball de Diables infantil de Tarragona i el Ball de Diables infantil de l’Arboç. Sortiran des de la Plaça del Castell.La nit Jove del divendres 12 de juliol estarà protagonitzada per la proposta musical que portarà la Gira Fricandera RAC105.Com a proposta refrescant, la que fan a partir de les onze del matí de dissabte a la plaça de l’Escorxador amb un tobogan d’aigua emmarcat en el seu Vermut Musical Escorxatrònic amb Xart dj i remullada del Ball de Diables. I més tard, a partir de les set de la tarda tindrà lloc la cercavila del Seguici Popular Infantil amb el Ball de Diables Infantil, la Virgilieta, la Mulasseta, el Ball de Bastonets, el Ball de Pastorets Infantils, el Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets i la Colla Infantil dels Nois de la Torre. I l’alegria i la música ompliran la Plaça del Castell amb la Nit Rumbera del Ball de Gitanes amb Xart dj i el grup Els Xatus. La festa continuarà amb el Concert de la Banda Biruji fins a altes hores de la matinada. El diumenge 14 de juliol, serà el dia de la vigília i el ball de Festa Major. Serà durant aquesta diada quan es podrà gaudir del Concert Jove amb el Grup Porto Bello a la Plaça del Castell i seguir la revetlla amb la Banda Neon a partir de les dues de la matinada. El dia central de la Festa serà el dia 15 de juliol quan se celebra la Processó votiva que acull tot un seguit d’actes tradicionals.Després de les matinades a les vuit del matí amb els Grallers de la Torre, a les onze del matí, a l’Església de Sant Pere Apòstol tindrà lloc el Solemne Ofici Eucarístic, acompanyat per la Coral de Santa Rosalia i veneració de la relíquia. La Processó votiva començarà a dos quarts de vuit del vespre des de l’església de Sant Pere Apòstol. El Quadre anirà acompanyat per la Fanfara i serà portat per qui designi la parròquia.I en arribar a l’església de Sant Pere Apòstol, hi haurà músiques, focs, balls i danses dels elements del seguici i veneració del Quadre.I el diumenge, 16 de juliol, serà quan tingui lloc la Festa de la Mare de Déu del Carme i Processó Marinera. La tradicional processó amb la imatge de la Mare de Déu del Carme portada pels pescadors fins a la mar, benedicció de l’aigua i cant de la Salve començarà a tres quarts de vuit, a Baix a Mar.