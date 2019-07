La Plataforma pel Riu Siurana critica que l'ACA no convoca les reunions de la Taula de l'Aigua

Els ecologistes es mostren indignats perquè el baix cabal que s’ha destinat al riu l’ha deixat sec

Conflicte llarg

La Plataforma pel Riu Siurana ha denunciat a través d’un comunicat l’endarreriment i la «falta de compromís» de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en la convocatòria de les reunions de la Taula de l’Aigua. L’organisme es va constituir el passat desembre per tal de consensuar el volum de captació i els usos de l’aigua que van del Siurana cap a la riera de Riudecanyes i hi tenen representació administracions, regants i entitats ecologistes i agràries. La plataforma ha afirmat que tan sols es van fer dues reunions en les dates previstes i que la tercera, que s’hauria d’haver fet a l’abril, encara no s’ha convocat. Els ambientalistes també han lamentat que un 90% de l’aigua que recull el pantà de Siurana es transvasa a la riera de Riudecanyes. Això, han assegurat, deixa el riu pràcticament sec la major part de l’any.En la nota, la Plataforma pel Riu Siurana ha assenyalat que en la Comissió de Desenvasament Siurana - Riudecanyes es va acordar transvasar la mateixa quantitat d’aigua que en els últims anys, fet que «deixa un cabal del tot insuficient per mantenir la vida al riu i que a hores d’ara deixa el riu completament sec». Per als ecologistes aquest fet fa que s’incompleixin «totes les normatives mediambientals” i han recordat que el Siurana forma part «en la seva totalitat de la Xarxa Natura 2000, és Zona d’Especial Protecció de les Aus i Lloc d’Importància Comunitària».El col·lectiu també s’ha preguntat «si la convocatòria de la Taula respon efectivament a una voluntat de solucionar el problema de fons o és només un intent de desmobilitzar un moviment molt actiu els últims anys, amb promeses que no hi ha cap voluntat de complir».El setembre de l’any passat el Consell Comarcal del Priorat va demanar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) l'eliminació de la concessió del cabal concedit del riu Siurana a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, o una reducció substancial, i que s’adeqüi a les figures de protecció actual del Siurana.Per la seva banda, la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes sempre ha alertat que una solució parcial pot fer perillar la supervivència del sistema i de l'activitat agrària que es desenvolupa a partir d'aquesta infraestructura. La Comunitat és una corporació de dret públic, constituïda l'any 1904 i adscrita a l'Agència Catalana de l'Aigua, que gestiona les infraestructures i els usos de l'aigua del sistema Siurana-Riudecanyes, d'acord amb els drets adquirits pels seus membres.La Comunitat agrupa 3.000 famílies del Baix Camp dedicades fonamentalment als cultius de l'avellana i l'olivera, i subministra aigua de boca als municipis de Reus i altres dins l'àrea de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.Al seu torn, els ecologistes fa temps que denuncien el transvasament d’aigua del pantà de Siurana al de Riudecanyes. Entitats com ‘Volem lo Riu Siurana Viu’ i GEPEC han criticat la reducció progressiva del cabal ecològic al riu. Per això, han plantejat inversions addicionals al Baix Camp que garanteixin el subministrament a tots els sectors implicats.Enmig del conflicte hi ha la polèmica per un suposat ús fraudulent de l’aigua que estarien fent diferents administracions públiques del Baix Camp i Priorat, amb un perjudici directe per a l'agricultura i la pagesia. Segons va denunciar la CUP, aigua que hauria d'estar destinada només a usos agrícoles en realitat té un ús de boca, o industrial i recreatiu.