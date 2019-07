La Pineda celebrarà la festa Pirates i Corsaris a la Mediterrània

Dos-cents figurants participaran en les jornades

El cap de setmana del 13 i 14 de juliol el nucli de la Pineda acollirà la festa Pirates i Corsaris a la Mediterrània, una festa lúdica i de divulgació històrica que comptarà amb una vintena d’actes, entre els quals una Fira pirata i representacions teatrals de fets històrics vinculats a la pirateria.Les jornades, que s’han presentat aquest dijous al Centre Cívic de la Pineda, comptaran amb la participació de dos-cents figurants, que faran els papers de pirates, corsaris, milicians i gent del poble de Vila-seca, que fa cinc-cents anys va patir l’assetjament i els atacs de pirates que desembarcaven per arrasar, sostreure i segrestar. Entre les activitats programades destaquen accions com el Desembarcament pirata a la Platja de la Pineda, la Persecució pirata o la Representació del casament i rapte de la pubilla de Can Graset.En el marc de la festa, la Pineda acollirà també la 37a Trobada Nacional de Trabucaires, que aplegarà dos-cents vint trabucaires vinguts d’arreu de Catalunya, en representació de trenta-dues colles. La trobada se celebrarà diumenge 14 de juliol a les 12h.