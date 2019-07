IQOXE inaugura una planta d'òxid d'etilè i anuncia la construcció d'una altra

L’execució del projecte de la nova instal·lació donarà feina a cinc-centes persones i l’objectiu és que sigui operativa en el decurs del 2021

Indústries Químiques d’Òxid d’Etilè (IQOXE), hereva de l’antiga IQA que va arribar al Camp de Tarragona l’any 1964, va inaugurar ahir, dijous, a les instal·lacions de la Canonja, una nova planta de producció de derivats d’òxid d’etilè, amb capacitat per produir matèries primeres per a l’elaboració d’escumes, cosmètica, detergents o anticongelants, entre altres.Davant de prop d’un centenar de persones que van assistir a la inauguració, José Luis Morlanes, en representació de CEO IQOXE, va anunciar que ben aviat s’iniciarà la construcció d’una nova fàbrica «que ens permetrà doblar la capacitat de producció en dos anys». La nova infraestructura serà de similars característiques a la inaugurada ahir, la previsió és que estigui operativa l’any 2021 i l’objectiu que es persegueix amb aquesta inversió, «la més important que mai haurem fet», és «ser un referent en la producció d’òxid d’etilè al sud d’Europa, perquè volem ser els líders del sector», va apuntar Morlanes.En la construcció de la futura planta «treballaran cinc-centes persones i altres 50 tindran un treball estable quan entri en funcionament», va subratllar Morlanes, qui va afegir que «aplicarem la millor tecnologia possible per evitar al màxim les emissions, perquè fem una aposta pel medi ambient». En aquest context, Morlanes també va anunciar la construcció d’una planta fotovoltaica que contribuirà, precisament, a la reducció d’emissions. «Volem crear riquesa i ser un exemple de qualitat en la producció, sense perjudicar el nostre medi ambient», va dir Morlanes. «Les nostres inversions seran un reforç per a tot el polígon», va recalcar.Morlanes va iniciar la seva intervenció dient que el d’ahir va ser «un dia important perquè inaugurem la nostra segona planta en cinc anys i consolidem un procés que va començar amb un concurs de creditors». «Avui som una referència en la producció d’òxid d’etilè», va subratllar.Per la seva banda, el president del Grup Cristian Lay, Ricardo Leal, va expressar el seu desig de «donar les gràcies a les administracions per facilitar-nos la labor i a tot l’equip humà del grup», la qual cosa «ens ha permès fer, en cinc anys, un gran canvi». «Tots junts podem fer grans coses; per separat, res», va afirmar Leal.Entre les persones que van visitar la nova planta de derivats d’òxid d’etilè i la central de control de les diferents instal·lacions es trobava l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, qui va dir que IQOXE «va a una velocitat de creuer». L’anunci de la construcció d’una nova planta «és una bona notícia per a la Canonja, per a Tarragona i per al país», va comentar la màxima autoritat política de la localitat.Actualment, IQOXE és l’únic productor d’òxid d’etilè i glicols a Espanya i Portugal, amb una capacitat per generar 140.000 tones anuals. Des de l’adquisició dels actius d’IQOXE l’abril del 2014, la nova direcció de l’empresa ha realitzat un seguit d’inversions pel creixement i la consolidació de la companyia. El 2017 va invertir 10 milions d’euros en una unitat de derivats d’òxid d’etilè i de propilè, i aquest 2019 ha inaugurat la nova planta, resultat d’una inversió de, també, 10 milions d’euros.