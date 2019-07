La setmana que ve comença la campanya d'estiu per incentivar la donació de sang

Els professionals del Banc de Sang protagonitzen una col·lecció de GIFs per agraïr els donants

El proper 12 de juliol s’activarà a la Rambla Nova de Tarragona la campanya d’estiu per la donació de sang organitzada pel Banc de Sang . La jornada, que també es realitzarà a diverses localitzacions de Catalunya, comptarà amb sessions de DJs, un foodtruck que repartirà un gelat als donants i un taller per planxar un transfer de la campanya a la roba o qualsevol complement.La campanya d’aquest estiu té com a protagonistes els professionals del Banc de Sang, que s’han convertit en la imatge d’uns GIFs animats per agraïr el gest dels donants. Els GIFs es poden veure a Instagram, Twitter, Facebook i Whatsapp amb la cerca ‘donarsang’ i també al canal de Giphy del Banc de Sang

Tots aquells que s’acostin a donar sang també podrán participar en el taller per fer-se el seu propi GIF i compartir-lo a les xarxes socials o a Whatsapp. A més, tots els donants de l’estiu també rebran un adhesiu amb la imatge de la campanya 'Aquest estiu anima’t a donar sang'.La campanya es posa en marxa just després de l’onada de calor d’aquests dies, que ha reduït un 25% les donacions a Catalunya. El Banc de Sang calcula que fins a finals d’agost, el hospitals catalans necessitaran 35.000 donacions de sang per atendre tots els malalts i accidentats. Per això, fan una crida per apropar a la gent als hospitals i a les instal·lacions per la donació arreu de Catalunya.