Uns 400 voluntaris es mobilitzen per la sensibilització ambiental a la platja Llarga

Durant la jornada, organitzada per Mare Terra Fundació Mediterrània, s’ha fet, entre altres activitats, una recollida de brossa

Actualitzada 04/07/2019 a les 18:35

#Prouplàsticsalmar. Gràcies a tots per a participar en aquesta acció, sou els millors!! pic.twitter.com/nmwnqCjXCB — Mare Terra (@Mare_Terra) 4 de juliol de 2019

Aquest dijous, Mare Terra Fundació Mediterrània ha organitzat, per 28è any consecutiu, una recollida de brossa col·lectiva a la platja Llarga on hi han participat uns 400 joves d’entre 6 i 14 anys. Entre les activitats, també han pintat un mural reivindicatiu de grans dimensions amb el lema #Prou plàstics al mar.En aquesta edició, l’empresa mixta Ematsa ha instal·lat un punt d’hidratació mòbil per subministrar aigua potable als voluntaris i així evitar l’ús d’ampolles de plàstic.A la jornada, que tot i que s’ha realitzat a la Platja Llarga ha volgut reivindicar la lluita contra els plàstics a tota la Costa Daurada, hi han acudit els regidors de Medi Ambient de Tarragona, Salou, Altafulla, Torredembarra i el Vendrell, els regidors de Cs i del PSC de Tarragona i el representant del Port de Tarragona.El president de la Fundació Mediterrània, Ángel Juárez, ha explicat que «cada segon, es llencen 200 quilos de plàstic al mar», per la qual cosa, «si no aturem aquest ritme i conscienciem tothom que cal un canvi de model, les previsions són que el 2050, hi hagi més plàstics que peixos al mar».