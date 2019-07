Prorroguen la presó preventiva dels tres terroristes processats pels atemptats de Cambrils i la Rambla

Abans que expiri el termini màxim de dos anys establert per la llei

Actualitzada 04/07/2019 a les 16:00

El titular del jutjat 4 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat la pròrroga de la presó preventiva pels tres terroristes processats que van atemptar a la Rambla de Barcelona i Cambrils el 17 d’agost del 2017. Es tracta de Mohamed Houli Chmlal, Driss Oukabir i Said Ben Iazza, que estan processats per delictes d’integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d’explosius i d’estralls en grau de temptativa, en el cas dels dos primers, i únicament de col·laboració en organització terrorista en el cas de Ben Iazza, que és qui segons la instrucció va facilitar el material per a fer explosius i va ajudar en el transport.L’Audiència ha adoptat la decisió després d’escoltar les parts i la pròrroga s’adopta quan està a punt d’acabar el termini de dos anys de presó preventiva establert per llei abans de la revisió. Previsiblement es mantindrà fins l’inici del judici a l’Audiència Nacional que hauria de tenir lloc en els pròxims mesos, un cop l’Audiència ja ha ratificat el processament que va dictar el jutge instructor del cas, Fernando Andreu.El febrer del 2019 la Secció Segona de l’Audiència ja va rebutjar els recursos que havien presentat les defenses, en un escrit on els magistrats van deixar a mans del tribunal que els jutjarà la imputació per possibles delictes d’assassinat.Són els tres únics suposats terroristes que estan en presó preventiva ja que la resta d'integrants de la cèl·lula van morir o a l'exposició d'Alcanar o abatuts pels Mossos.Per la seva banda, el sindicat de Mossos USPAC, que actua com a acusació particular, ha publicat al seu compte de Twitter que durant la vista ha demanat que es mantingui la presó preventiva.