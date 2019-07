La platja del Regueral de Cambrils estrena un miniclub per a infants

A part d’aquest servei, compta amb instal·lacions per a persones amb mobilitat reduïda

Actualitzada 04/07/2019 a les 19:48

La platja Prat d'en Forés, més coneguda com platja del Regueral, compta des de l'1 de juliol amb un nou miniclub pensat per a monitorar nens i nenes de 4 a 10 anys durant una estona. L’espai consta d’una zona coberta delimitada amb tanques on poden realitzar activitats i tallers variats com manualitats, jocs de taula i de sorra amb pales i cubells. Els infants poden estar vigilats durant una hora i el rati màxim és de 8 nens i nenes. El servei, que també està en marxa a la platja del Cavet, és gratuït i funcionarà diàriament fins al 31 d’agost de 10.30 a 13.30 hores i de 17 a 19 hores.D’altra banda, també s’ha adequat la passarel·la per entrar a la platja per a les persones amb mobilitat reduïda i s'ha instaurat un servei de bany adaptat amb cadira amfíbia. Per concertar aquest servei s’ha de fer prèviament a la mateixa platja o per mail a altesport@altesport.com . Les instal·lacions també compten amb dutxa adaptada, crosses, grua de mobilització i aparcament reservat al costat.