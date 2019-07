L'Arboç renova els seus panells turístics

Amb l'actualització, s'ha incorporat informació útil tant per a visitants com per a veïns del municipi

Actualitzada 04/07/2019 a les 20:33

Els panells turístics de l’Arboç, situats a cinc punts de la vila, s’han renovat ampliant la seva informació tant per als propis ciutadans com per als turistes. Amb aquesta acció, l'Ajuntament vol que siguin més utils i pràctics per millorar la qualitat del municipi com a destinació turística. Ara es pot visualitzar amb facilitat on estan situats diversos serveis com els seus equipaments esportius, els parcs infantils, els gimnasos urbans, les parades d’autobús i de taxi o els pàrquings.L'actuació ha estat impulsada per la regidoria de Turisme i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’Arboç i s’ha finançat amb fons propis i de la Generalitat de Catalunya a través del Pla de Barris del qual l’Arboç n’és beneficiari.