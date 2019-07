Els talls per reobrir la rotonda de Torredembarra tornen al juliol

Reclamen una solució un any després que apareguessin els ‘new jerseys’

Actualitzada 04/07/2019 a les 20:58

Avui es reemprenen els talls a la rotonda de Torredembarra, d’accés a l’N-340 i al peatge de l’AP-7.Fa un any, Foment va instal·lar uns new jerseys que afecten a la circulació de vehicles per fer la rotonda sencera i, per tant, veïns de la zona han de fer un tomb considerable fins a arribar a la costa des de l’interior del Baix Gaià.Una nova plataforma, creada a iniciativa de l’Associació de Veïns Brises del Mar, ha convocat nous talls –els segons, després que aquests es produissin al juny– els divendres 5, 12, 19 i 26 de juliol, de 18 a 19 hores.A banda de les convocatòries, també s’han constituït territorialment entre els diferents municipis afectats i han creat una caixa de solidaritat en cas que hagin de pagar sancions a l’administració i altres despeses que es puguin generar.Els veïns de la Nou de Gaià, la Riera, la Pobla de Montornès, Salomó, Vespella, Altafulla, Creixell o Roda de Berà, a banda de la Torre, s’han vist afectats després que una mesura inicialment provisional s’hagi allargat en el temps.