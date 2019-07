El CatSalut no reforçarà el CAP de Cornudella tot i l'increment de població

Els Centres d’Atenció Primària de la costa ja compten amb reforços de cara a l’estiu, en part per la finalització de les residències dels nous metges

Reforços a la costa

Manca de metges

A diferència del que va prometre el CatSalut el passat mes de febrer, el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Cornudella de Montsant, que dona servei a set pobles més del Baix Camp i del Priorat, no reforçarà el personal durant l’estiu. Precisament ara fa una setmana el Departament de Salut va fer públics els reforços als CAP de la costa i des de l’Ajuntament de Cornudella reivindicaven que a l’interior del país, en zones com aquesta, també s’incrementava la població a atendre pel turisme i que a causa de les vacances que s’agafaven els quatre metges de què disposen –alternades– es reduïa el personal i la càrrega assistencial augmentava.Això, però, «no és prou justificació», segons el Departament, ja que el perfil dels visitants als municipis de Capafonts, Escaladei, la Febró, la Morera de Montsant, Pobleda, Prades i Cornudella és el de «gent jove que no és pacient crònic» i que «de per sí ja es desplaça perquè tenen aquesta facilitat de moviment», és a dir, «una activitat de baixa complexitat». Pel que fa a la gent gran, el delegat de Salut al Camp de Tarragona, Ramon Descarrega, afirma que des d’infermeria «ja es va contactant amb ells». Aquesta és la decisió a la que ha arribat la Generalitat després de fer l’avaluació de l’organització interna del CAP de Cornudella. Tot i que Descarrega assegura que ja s’ha contactat amb l’Ajuntament de Cornudella –que, juntament amb els treballadors, havien reclamat els reforços promesos–, el seu alcalde, Salvador Salvadó, declarava que «no ens han respost» a la demanda formulada. Malgrat que la situació no sigui la que esperaven, des de la Regió Sanitària del Servei Català de la Salut informaven que sí que es faran reforços «en cas de baixes», com la que hi va haver ara fa un any quan un professional va agafar la baixa per estrès. Això sí, no hi haurà cap cobertura per motiu de vacances, un aspecte que des del Departament apunten que fa anys que no es cobreix en cap CAP de Catalunya per motius pressupostaris.Si bé a l’interior la situació continuarà en el mateix sentit que l’any passat, l’anunci la setmana passada de nous reforços a l’estiu als centres ubicats a la costa –que reben més pacients pel turisme, ubicats de Calafell a l’Hospitalet de l’Infant– ha alleujat les queixes que ja es començaven a sentir en alguns d’ells. De fet, aquestes contractacions, així com les hores afegides dels professionals d’altres centres per tal de cobrir mancances, obeeixen a les demandes que van plantejar els sindicats en motiu de la vaga de l’atenció primària el passat mes de novembre. Aquests metges contractats de nou, vinguts de la finalització de les seves residències, estan afrontant però un «cúmul de guàrdies» que el mateix CatSalut reconeix i que assegura intentarà reformular de cara a pròxims anys.Així, doncs, a la Regió Sanitària del Camp de Tarragona –en l’àmbit de l’atenció primària– hi haurà 98 jornades de professionals més i, a les Terres de l’Ebre, 21 d’afegits durant el període vacacional, repartits entre metges, infermeres auxiliars i altres. Aquestes xifres són lleugerament inferiors a les aplicades a les regions de Barcelona (106) i Girona (197). La xifra global suposa un 2,9% més que l’estiu de 2018, segons fonts del Departament. Aquestes jornades, però, no impliquen noves contractacions, que en motiu de l’estiu no n’hi ha hagut majoritàriament, sinó que són professionals que, a canvi d’una remuneració, incrementen la seva càrrega assistencial o que han ajornat la seva jubilació.Les noves contractacions de cara a l’estiu han estat de 122 a tot Catalunya i, en el cas del Camp de Tarragona, de 7 nous professionals que han acabat la seva residència i que a partir de la tardor tenen promesa una plaça d’àrea bàsica en centres diferents. Es reparteixen, per ara i amb un contracte d’interinitat, pel CUAP Sant Pere de Reus, el CAP de Salou i el CAP de Miami i tenen, segons testimonis que volen romandre en l’anonimat, «horaris realment dolents». L’acumulació de guàrdies, reconeguda per la mateixa Generalitat, és un dels motius, segons els professionals, que fa que alguns es rendeixin i optin per altres territoris o proveïdors de salut, amb «millors condicions». De fet, segons dades dels mateixos professionals, dels 18 que han acabat la seva formació en l’especialitat de metge de família, la major part han marxat fora del Camp de Tarragona. «S’ha d’ofertar algun altre tipus de contracte, gairebé tots els nous tenen només un cap de setmana lliure en tot l’estiu», detalla aquest testimoni. Alhora, els facultatius apunten que hi ha baixes per malalties que, tot i anunciar que s’han de cobrir, no s’acaben cobrint. «Auguro pluja de baixes», destaquen.Francesc París, metge de família del CAP Llibertat de Reus, afirma que tot és producte d’una «mala planificació» i que «potser a les àrees rurals es manifesta més». «S’ha de fidelitzar la gent, per exemple, a Galícia fan un contracte d’un any, llocs docents per anar-hi n’hi ha, però depèn dels pressupostos generals», afirma París. Per la seva banda, Joan Frigola, doctor que treballa al CUAP Sant Pere de Reus, explica que «fa temps que no hi ha substituts, no en troben, alguna vegada han contractat algú amb hores extra però és insuficient».Un dels principals entrebancs del CatSalut a l’hora de donar resposta a les demandes de l’atenció primària és la manca de metges disponibles. Hi ha qui opina això es dona per l’oferta de treball de l’ICS. «No hi ha una resposta única, potser hi ha algú que agafa opcions més atractives, és cert», diu Ramon Descarrega, gerent de la Regió Sanitària. Tot i això, assegura que en exercicis anteriors el Departament no ha gastat recursos previstos a contractacions «malgrat haver-hi una bona oferta econòmica».