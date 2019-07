El Casal Xic's acull activitats per a 120 infants a Salou

El casal està organitzat per l’Ajuntament de Salou, i gestionat per la Fundació Pere Tarrés

Salou ha iniciat una nova edició del Casal Xic’s, el qual proposa una oferta d’oci i lleure de qualitat pels nens i nenes del municipi d’entre 3 i 12 anys. L’alcalde, Pere Granados, i la regidora de l’àrea responsable, Julia Gómez, juntament amb el Director General de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, van visitar ahir dimecres el casal on aquest mes de juliol hi assisteixen gairebé 120 nens i nenes.El casal està organitzat per l’Ajuntament de Salou, i gestionat per la Fundació Pere Tarrés, una organització no lucrativa d’acció social i educativa, dedicada a l’àmbit de l’educació en el temps lliure infantil i juvenil, i el voluntariat. Enguany, en aquest Casal participen 1 director, 12 monitors i 6 vetlladors pels 6 nens amb necessitats educatives especials. L’alcalde Pere Granados va conèixer les les activitats que fan els infants al casal.