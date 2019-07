Detinguts per agredir a dos joves a Salou després de robar-los la cartera

Els Mossos van detenir un dels autors pocs minuts després del robatori i l’altre l’endemà al mateix lloc dels fets

Dos homes, de 20 i 39 anys, de nacionalitats algeriana i marroquina, han estat detinguts a Salou com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència. Ambdós són veïns de Madrid i Santa Coloma de Gramenet, respectivament. L’home de 39 anys va ser detingut també per un delicte de falsificació documental.Els fets van tenir lloc la matinada de dimarts a Salou quan dos homes van apropar-se a dos joves que sortien de la zona d’oci per demanar-los foc. Llavors, un dels individus va començar a simular que jugava a futbol amb els nois per poder-se apropar a un d’ells i furtar-li la cartera sense que s’adonés. Ara bé, els joves ho van detectar i li van recriminar l’acció.Els dos individus van agredir els joves per poder marxar amb la cartera, fet que va convertir el furt en un delicte de robatori amb violència. Les víctimes van trucar al 112 quan els dos individus van marxar del lloc i van seguir-los fins al carrer Llevant del municipi. Allà va arribar una patrulla dels Mossos que va trobar-se amb les dues víctimes i amb un dels autors que va quedar detingut.El detingut es va identificar amb un carnet d’identitat francès que presentava diversos indicis que apuntaven a que podia ser una falsificació. Posteriorment a comissaria, els Mossos van comprovar aquest fet i van detenir també l’home de 39 anys per un delicte de falsedat documental.Ahir dimecres, els agents van tornar a la zona on s’havia produït el robatori. L’objectiu era la prevenció de furts i robatoris però també intentar localitzar i detenir el segon autor. Així, de matinada els Mossos van veure un individu que coincidia amb la descripció del segon lladre. Ràpidament, el van interceptar i, mitjançant la col·laboració de la víctima, van poder confirmar que es tractava del segon autor i el van detenir.Els dos detinguts han passat avui dijous a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.