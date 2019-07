Detingut per circular a 197 km/h per l'AP-7 i sense carnet a Salou

El conductor passarà en les properes hores a disposició judicial

Un home de 27 anys, de nacionalitat francesa i sense domicili conegut, ha estat detingut aquest dimecres com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut mai el permís.Els fets van tenir lloc a les 9 hores d’ahir durant un control de velocitat que s’havia establert al punt quilomètric 253.8 de l’AP-7, dins del terme municipal de Salou. Els agents van detectar un turisme que circulava a 197 km/h en un tram de via on la velocitat màxima permesa és 120 km/h.A més, el conductor no va acreditar ni la seva identitat ni cap llicència que l’habilités a conduir. Per aquest motiu el va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària i el van denunciar administrativament per excés de velocitat.El detingut passarà en les properes hores a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.