Les persones transgènere podran escollir el nom a la targeta de transport públic

Una persona que es digui Mireia i es vulgui dir Gerard podrà fer valdre la seva decisió gràcies a un conveni que entrarà en vigor el 15 de juliol

Actualitzada 03/07/2019 a les 10:39

«No caldrà demostrar res»

Les direccions generals d’Igualtat i de Transports i Mobilitat de la Generalitat han signat un acord que estableix que les persones transgènere podran posar el nom que vulguin en la seva targeta de transport públic. El conveni entrarà en vigor el pròxim 15 de juliol. Mireia Mata, directora general d’Igualtat, va manifestar ahir a la seu de la delegació del Govern a Tarragona que la signatura de l’acord «és una oportunitat per explicar que una persona transgènere que es digui Mireia es pot dir Gerard si així ho vol i no haurà de donar cap mena d’explicació quan un revisor o una persona vinculada al servei del transport públic li demani la targeta».Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat, va dir, per la seva banda, que «el transport públic és la quarta pota de la societat del benestar». Amb la signatura del conveni «abordem un tema complex, perquè no es tracta només de donar sortida a un dret reconegut», com és que una persona transgènere pugui canviar de nom. La Generalitat «vol complir objectius per aconseguir la màxima normalitat», va afegir.Per aconseguir una targeta «amb el nom sentit» només «cal demanar-la, perquè no s’ha de demostrar res», va apuntar Mireia Mata, qui va remarcar que «si no és fàcil que en el DNI d’una persona transgènere coincideixin la foto i el nom, encara ho és menys en una targeta de transport públic». Aquesta circumstància deixarà de tenir importància a partir del 15 de juliol, quan la persona transgènere «podrà dir quin és el nom que vol que hi figuri a la targeta». «Amb aquesta acció, intentem ajudar les persones que canvien la seva identitat de gènere», va remarcar la directora general d’Igualtat.Mata va assegurar que el conveni signat amb la direcció general de Transports i Mobilitat és una resposta a «una realitat que existeix i que ha vingut per quedar-se, perquè les persones transgènere lluiten per ser allò que volen ser». Mata va remarcar que «es tracta d’una lluita maca, però molt dura, perquè t’etiqueten com Jordi quan vols ser Maria», va explicar en el decurs de la roda de premsa.Mata va posar un èmfasi especial i va remarcar que «la persona transgènere no haurà de demostrar que ho és quan viatgi en transport públic, només haurà de mostrar la targeta amb el nom sentit si li ho demanen».Mata i Padrosa van estar acompanyats en la roda de premsa de la directora dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, Marta Cassany, i de la directora dels Serveis Territorials de Territori i Mobilitat, Trinitat Castro. Precisament, Mata va subratllar que «em complau explicar Transports Públics també fa una feina social, perquè permet tenir una vida independent a persones que més ho necessiten, com la gent gran, a aquelles que no té recursos o les que tenen problemes de mobilitat». En aquest context, també és «una acció social» facilitar a les persones transgèneres que puguin disposar d’una targeta de transport públic amb el seu nom sentit, encara que aquest no coincideixi amb el del Document Nacional d’Identitat, però sí amb el seu gènere, va dir Mata.