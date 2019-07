La CEPTA confia que es revitalitzi la construcció per reduir l'atur a Tarragona

L’associació empresarial assegura que la indústria segueix invertint a la demarcació

Actualitzada 03/07/2019 a les 14:22

La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) ha assegurat que confia en una revitalització del sector de la construcció a la demarcació que permeti que les xifres de l’atur es redueixin als nivells de la resta de Catalunya. Així ho ha expressat el cap del gabinet d’estudis tècnics de la CEPTA, Juan Gallardo, en la presentació de l’Observatori Empresarial dedicat al PIB que s’ha fet aquest dimecres. En l’anàlisi, Gallardo ha detallat que en els darrers anys les «dinàmiques inversores» a la demarcació s’han mantingut estables i que no hi ha hagut deslocalitzacions de companyies. També ha fet referència a que la indústria suposa el 26% del PIB tarragoní, si bé tan sols ocupa un 15% dels treballadors.Segons dades del 2016, Tarragona és la província catalana amb el PIB més elevat i la sisena de l’Estat. Tot i això, Gallardo ha explicat que no hi ha una correlació directa entre el PIB i la renda per càpita, que és el paràmetre que mesura el poder adquisitiu dels ciutadans, i on Tarragona es troba per sota de Girona i Barcelona. En part, ho ha atribuït al fet que els propietaris de les grans empreses que operen a Tarragona s’enduen els beneficis als seus països d’origen, mentre que en llocs com Girona el teixit local de petites i mitjanes empreses és més potent i això fa que la riquesa es quedi al territori.Amb tot, ha remarcat que «la indústria tarragonina és forta». En concret ha detallat que la bona situació del PIB tarragoní s’explica per la indústria de generació d’energia elèctrica -especialment les centrals nuclears-, la de refinació de petroli, la química o la transformadora de plàstic. Per Gallardo l’impacte d’aquestes grans empreses en l’economia fan que les xifres quedin una mica esbiaixades respecte la realitat. De fet, el sector industrial suposa un 26% del PIB de Tarragona, mentre que aquest percentatge a Catalunya és del 21,5% i a l’Estat del 17,5%.Aquesta força de també influeix en la productivitat, on la demarcació té un nivell superior al de la mitjana catalana i estatal, i a més «no para de créixer», segons l’expert de la CEPTA. «L’economia de Tarragona no té problemes de productivitat perquè els sectors industrials d’aquí estan en competència global», ha assenyalat.