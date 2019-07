L'onada de calor crema part de les vinyes del Priorat

Ha afectat especialment les varietats de carinyena jove, syrah, pedro ximenes i cartoixà

Actualitzada 03/07/2019 a les 17:52

L'onada de calor ha provocat que una part dels ceps del Priorat hagin quedat malmesos. El Consell Regulador de la DOQ Priorat estima que s’ha produït una pèrdua d’entre el 20 i el 25 per cent de la collita.Les varietats més tocades han estat les negres carinyena jove i syrah i les blanques pedro ximenes i cartoixà. La incidència a les varietats de garnatxa, cabernet i la majoria de vinyes de més de 10 i 15 anys ha sigut menor. L’afectació, segons el Consell, ha arribat a ser del 5 per cent de les vinyes d’algunes finques i en d’altres ha pogut arribar al 90 per cent.