Ja està en marxa el 'Camp de treball del Gaià, un món entre Altafulla i Tamarit'

La 5a edició es desenvolupa entre els boscos i platges del litoral d’Altafulla-Tamarit i la desembocadura del Gaià

Actualitzada 03/07/2019 a les 20:49

L’Ajuntament d’Altafulla i l’Associació Mediambiental La Sínia han presentat aquest matí la 5a edició del Camp de Treball del Gaià: un món entre Altafulla i Tamarit, promogut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.El camp va començar el passat 30 de juny i es desenvolupa a Altafulla i el seu entorn litoral fins el 14 de juliol. Hi participen 24 joves voluntaris de 14 a 17 anys interessats en contribuir en la conservació i gestió del medi natural.En aquesta edició s’incideix en el manteniment, restauració i conservació dels hábitats de la zona del riu Gaià i l’estudi i el seguiment de la seva biodiversitat. A part de les tasques tècniques que es realitzen durant els matins, els joves tenen un temps de lleure amb tallers, observació de la fauna, excursions, assemblees, debats i activitats consensuades entre tots.Durant la presentació, que ha tingut lloc al Càmping Santa Eulàlia on estan acampats els joves, la coalcaldessa d’Altafulla i responsable de l’Àrea de Medi Ambient Alba Muntadas, ha destacat que aquest camp de treball és una iniciativa «necessària perquè els joves s’impliquin en l’entorn i la millora dels espais naturals».