El camp de treball dels Muntanyans de Torredembarra rep 24 joves de tot Catalunya

En aquesta edició les activitats programades donen importància a la conservació del medi ambient

Actualitzada 03/07/2019 a les 17:55

El Camp de Treball dels Muntanyans, que ja s'ha posat en marxa fins el 14 de juliol a Torredembarra, acull 24 joves de tot el territori català. Ahir el regidor de Sostenibilitat Joan Torras, i el regidor de Joventut Guillem Pujol, van donar la benvinguda als seus participants que s’allotjaran a l’escola L’Antina.Les activitats que duran a terme els participants consisteixen, a grans trets, en la descoberta dels Muntanyans i en realitzar treballs ambientals com neteges de la zona i estudis de l’impacte de les burilles i microplàstics a la platja. També realitzaran enquestes als banyistes per saber si coneixen l’espai i els usos de la platja natural.Aquest any, el camp ha donat especial rellevància a l’efecte dels residus en el medi natural. Concretament, es farà un clean up dels Muntanyans, una neteja de residus de la zona, i un big jump al Pou de la Torre situat a la Riera de Gaià, una acció simbòlica que consisteix en fer un salt al riu per reivindicar la importància de la seva conservació. També faran un clean walk, una passejada per anar netejant l’itinerari que arriba al Pou de la Torre.El camp ha estat organitzat per la Direcció General de Joventut i està dirigit per l’entitat ecologista GETE-Ecologistes en Acció amb el suport de les regidories de Joventut i de Sostenibilitat.