Desmantellada una trama de lloguer fraudulent per afavorir la immigració il·legal

Una immobiliària llogava els apartaments sense que els seus propietaris ho sabessin per quedar-se els diners de la fiança; les víctimes eren persones estrangeres que els utilitzaven per empadronar-se

Actualitzada 03/07/2019 a les 13:30

La Policia Nacional i la Policia Local de Cambrils han desmantellat una trama d’una immobiliària que llogava apartaments al municipi de forma fraudulenta a ciutadans estrangers perquè es poguessin empadronar a Cambrils. Els apartaments es llogaven sense que els seus propietaris ho sabessin, de manera que els diners de la fiança se’ls quedava l’agència immobiliària. Els cossos policials han detingut una persona i n’investiguen una altra.L’operació policial es va iniciar a finals del passat 2018, quan els agents van tenir coneixement que una gran quantitat de ciutadans estrangers, majoritàriament d’origen Hindú i Pakistanès, utilitzaven els seus domicilis només amb l’objectiu de poder empadronar-se. D’aquesta manera obtenien diversa documentació per accedir a beneficis de l’Estat tals com el reagrupament familiar, renovació de permisos i accessos a ajuts socials, mentre l’empresa implicada se n’afavoria lucrativament.El sistema d’engany consistia que els estrangers pagaven el mes de fiança -entre 1.000 i 1.500 euros-, el qual l’agència immobiliària ingressava a l’Institut Català del Sòl (INCASOL). En rescindir el contracte, l’INCASOL tornava els diners de la fiança, però en lloc d’anar cap als propietaris dels apartaments se'ls quedava la immobiliària, ja que els propietaris no tenien coneixement de la transacció.La Policia Nacional ha detingut una persona com a presumpta autora dels delictes de falsedat en document públic, estafa i afavoriment a la immigració il·legal i n’investiga una altra pels mateixos fets. Els agents també van intervenir una gran quantitat de documentació fiscal.L’operació ha estat desenvolupada per agents de l’UCRIF dependent de la Brigada Local d’Estrangeria i Fronteres de la Comissaria Local de Reus en unió a la Policia Local de Cambrils.