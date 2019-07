Els delictes comesos al Camp de Tarragona es poden consultar en un mapa

L'ha dissenyat l'Institut Cartogràfic i permet consultar les dades del 2011 al 2019

Les dades delinqüencials de tota Catalunya, actualitzades i geolocalitzades, es poden consultar a partir d'avui a la pàgina web dels Mossos d'Esquadra . Gràcies a un conveni amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), s'ha dissenyat un mapa on es poden consultar els fets delictius des del 2011 en cada Àrea Bàsica Policial. Més endavant es podran consultar les dades dels municipis de més de 50.000 habitants i es preveu arribar fins a dades dels municipis de més de 20.000 habitants i afinar les diverses variants d'un mateix delicte.L’eina permet seleccionar el tipus de fet d’un determinat títol del codi penal que es vol visualitzar en el mapa (en 2 i 3D). Aquesta informació també es mostra en format gràfic per mesos. Més enllà, es pot seleccionar l’any i la paleta de colors amb la qual volem mostrar la corresponent informació i mostrar la posició de les comissaries.Actualment, els Mossos pengen regularment a la seva web dades estadístiques sobre denúncies i fets delictius coneguts, amb més de 800.000 valors i 42 categories, però són dades en brut i difícils de gestionar pels no experts. Per això, el març passat van acordar amb l'ICGC fer un mapa o visor on es poguessin localitzar aquestes dades per mes i any, des del 2011, per tipus i subtipus de delicte i per àrea bàsica policial, que és l'organització territorial dels Mossos. De moment, per tant, no es poden consultar les dades per comissaries més petites, com les de districte, que depenen d'àrees bàsiques policials. Aquest mapa s'anirà actualitzant cada trimestre, aproximadament, i es vol aprofundir en els subtipus de delictes que mostra i en una divisió territorial més petita que inclouria properament els municipis de més de 50.000 habitants i més endavant els majors de 20.000 habitants, que és el límit que estableixen els Mossos per no identificar determinades víctimes de delicte.Les dades seran obertes i fàcilment consultables i aprofitables per la ciutadania en general. De fet, el director general de la Policia, Andreu Joan Martínez, s'ha mostrat content i satisfet per garantir el «dret» de la ciutadania a accedir a aquestes dades, cosa que ha considerat que era una «necessitat urgent» de transparència, similar a la d'altres països. Segons el director dels Mossos, aquesta transparència genera confiança i seguretat en la ciutadania.Consulta el mapa de delictes a Catalunya AQUÍ