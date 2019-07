Demanen 8 anys de presó per l'exeducadora que presumptament vexava nens a la llar del Morell

L'acusada els ridiculitzava constantment i va empènyer un menor d'un any contra el marc d'una porta

Contra la integritat moral i lesions

El cas es destapa

La fiscalia de Tarragona demana gairebé vuit anys de presó a una exeducadora de la llar d’infants del Morell per vexacions, lesions i coaccions a diversos nens. Els fets van tenir lloc entre el 2009 i el 2015. Segons l’escrit d’acusació del fiscal, l’extreballadora, Marta R.P., de 34 anys i veïna de Valls, havia vexat i ridiculitzat diversos petits, fins al punt que van agafar pànic a anar al centre. La fiscalia l’acusa de quatre delictes contra la integritat moral, penats cadascun amb 1 any i 9 mesos de presó, i un delicte de lesions, amb 10 mesos i 15 dies de presó. A part, l’acusada també haurà de fer front a les indemnitzacions que reclamen les famílies, que s’eleven a prop de 30.000 euros. D’altra banda, el jutge arxiva el cas contra altres persones vinculades al centre a qui inicialment se les acusava d’encobriment. La direcció de la guarderia va advertir l’Ajuntament sobre l’actitud de l’acusada, que va ser expulsada l’any 2016. El cas es jutjarà en els propers mesos en un jutjat penal de Tarragona.En el seu escrit el fiscal considera que l’acusada, en els vuit anys que va treballar a la guarderia municipal -del juliol del 2008 a l’abril del 2016-, va mostrar en «incomptables ocasions» una actitud «intransigent i dictatorial» no sols vers les companyes i pares dels alumnes, sinó també cap als propis menors al seu càrrec.Segons el relat de la fiscalia, «els imposava horaris fixes i reduïts per fer les seves necessitats fisiològiques, castigant-los si no els complien o si s’ho acabaven fent a sobre, actuant sense cap tipus de paciència ni consideració, obligant-los a caminar amb els pantalons abaixats només per mofar-se d’ells, i tractant algun d’ells en reiterades ocasions de forma inadequada per a la seva edat i circumstàncies, discriminant-los de la resta per raons personals i sotmetent-los a accions violentes, totalment injustificades, com empentes o gests bruscos perquè creguessin, mengessin o dormissin, així com frases i expressions impròpies cap a ells o els seus pares».Segons el fiscal, l’acusada va cometre els actes vexatius aprofitant-se de forma «intencionada» de l’espai «tancat» que representava l’aula i la curta edat dels nens, ja que els petits no podien impedir el tracte de l’exeducadora ni tampoc explicar-los després als pares què passava amb suficient claredat. A partir d’aquí, l’escrit d’acusació recull quatre delictes contra la integritat moral i un de lesions.El primer d’ells es remunta als cursos 2009-10 i 2010-11 quan la investigada exercia de tutora d’un petit que tenia pànic als sorolls. Segons el fiscal, l’exeducadora el va martiritzar per això. Relata que el nen era en un racó del pati, espantat, mentre altres nens jugaven amb globus, i ella se li va apropar per explotar-n’hi un a la cara «per pura diversió», la qual cosa va generar «un gran estat de temor en el menor». La tutora a més va impedir que cap educadora s’atansés a consolar-lo al·legant que així superaria la por.Ja en el curs 2012-13 va obligar en diversos ocasions una nena que s’orinava a sobre a quedar-se durant molta estona despullada a la tassa del wàter o amb els pantalons bruts. També sovint la castigava a quedar-se sola asseguda en una cadira sense poder ni parlar ni moure’s durant molt de temps. Segons el fiscal, la nena, a causa del «denigrant» tracte, es va tornar «reprimida» i «reticent» fins a l’extrem d’agafar el costum de mossegar-se els punys de la roba quan entrava i sortia del centre, «fruit de l’estat de nerviosisme i ansietat que li generava l’acusada». Segons el relat del fiscal, a casa la nena reproduïa els actes de càstig que van posar en alerta els pares. La nena va estar en tractament psicològic durant gairebé un any.En el curs següent, com a tutora de reforç d’un menor, li propinava «expressions injuriosos» sobre la seva mare i el va pressionar fins a tal extrem que el nen va començar a arrencar-se les ungles fruit de l’estat de nerviosisme, plorar cada cop que havia d’anar al lavabo i agafar por als sons forts i a l’explosió de globus. De l’octubre del 2014 al final de curs, també va ser tutora d’una nena a la qual també la deixava amb els pantalons bruts quan es feia pipí o caca al damunt i la tractava amb brusquedat. La nena tampoc volia anar a la guarderia.Finalment, l’octubre del 2015, l’exeducadora va lesionar un nen d’un any, fet que va destapar tot el cas. Segons l’escrit d’acusació, va empènyer un nen d’un any que estava al menjador que va fer que xoqués contra el marc de la porta i es donés un fort cop al front i caigués a terra. Després el va arrossegar fora del menjador amb el peu i el nen es va colpejar contra el terra. El nen no va ser portat al metge tot i tenir una marca al front. També va agafar por a la llar d’infants, a més de problemes per dormir.Va ser el 9 de desembre del 2015 que la directora i les educadores del centre van enviar una carta a l’Ajuntament del Morell perquè prengués mesures respecte l’educadora que va ser expulsada de l'escola en un acomiadament disciplinari, segons decret d’Alcaldia del 28 d’abril del 2016. En un primer moment també van ser investigats per possible encobriment l’alcalde del Morell, l’exregidora d’Educació i l’exdirectora del centre. Es dona la circumstància que l’exregidora i l’acusada són familiars.Els Mossos d'Esquadra van arribar a prendre declaració a pares d’onze infants durant la investigació. L’acusació, però, només recull vexacions a cinc menors. Les famílies reclamen un total de 28.500 euros en concepte d’indemnitzacions. En cas que l’acusada no pogués fer front a aquest pagament, haurà d’assumir-ho de forma subsidiària l’Ajuntament de Morell i l’asseguradora de l’escola de forma conjunta.