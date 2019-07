Quiròfans i sales de l'Hospital del Vendrell, amb altes temperatures

Un dels tres sistemes d’aire condicionat es va espatllar el passat dimecres i encara no està arreglat

L’Hospital del Vendrell, gestionat per la Xarxa Sanitària Santa Tecla, pateix des de dimecres passat les altes temperatures de l’onada de calor. Un dels tres sistemes d’aire condicionat es va espatllar i, tot i que des de manteniment asseguraven que es podia solucionar canviant una peça de l’aparell, ahir diumenge encara no s’havia resolt. Des del Comitè d’Empresa, vist que no canviava la situació, van denunciar-ho públicament a través de les xarxes socials. Òscar Blasco, delegat sindical de CCOO, explica que «a les plantes estan a 27 o 28 graus» i que, als quiròfans, «a 25 o 26». Segons Blasco, això és una «barbaritat» ja que «no són les condicions adequades per a l’atenció quirúrgica».De fet, el centre està obligat a uns controls d’humitat i de fluxes de l’aire per tal que la qualitat a l’interior sigui bona. Blasco informa que precisament, en aquest context, un home va haver de ser operat per una pròtesi i, en altes temperatures, hi ha més risc d’infecció. «Ja es va infectar fa temps i quan hi havia condicions òptimes», assegura, davant la incertesa del que pugui passar amb pacients com aquests. «Ho hem apuntat tot al curs clínic», afirma, per tal de deixar clar en quines condicions s’està treballant. «Són les pitjors en què és pot fer activitat quirúrgica», detalla.A l’espera de quina sigui la resposta de la direcció –que inicialment no tenia constància de la incidència–, els professionals estan començant a plantejar-se si haurien de paralitzar part de l’activitat mèdica. A causa de una menor concurrència durant el cap de setmana, s’ha fet notar una sensible baixada de temperatures en algunes de les sales, però creuen que avui reapareixerà el problema.La situació de l’Hospital del Vendrell, però, no és exclusiva. També passa el mateix, segons detallava el portaveu local de Ciutadans, al CAP de Calafell, gestionat al mateix temps per la mateixa empresa.