L’Àliga va fer el seu tradicional ball acompanyada de la cobla de ministrers

Actualitzada 30/06/2019 a les 19:36

Jornada de festivitat religiosa a Valls. La capital de l’Alt Camp va viure el Corpus Christi des de les onze del matí a la parròquia de Sant Antoni i pels carrers del centre històric de la vila. A partir de les set del vespre, a l’arxiprestal de Sant Joan, hi va haver la Missa solemne concelebrada i, una hora més tard, va sortir la processó litúrgica del Corpus, des de la plaça del Blat i cap al carrer de la Cort, Peixateria, Sant Antoni, carrer d’en Bosc, el Pati, Jaume Huguet, Font de la Manxa, passeig dels Caputxins i, per acabar la parròquia del Santuari del Lledó.Valls celebra el Corpus des de l’any 1319 i va ser una de les primeres poblacions catalanes a celebrar-lo. El Corpus és una festa destinada a venerar l’eucaristia i que enguany queia el 20 de juny. Altres poblacions, com ara Tarragona, va celebrar-ho el cap de setmana anterior a Sant Joan, mentre que Valls va decidir ajornar-ho a ahir diumenge.A banda de la comitiva institucional i religiosa, en la processó també hi van prendre part els gegantons, els gegants de la ciutat, grallers, timbalers i l’Àliga de Valls, acompanyada per una cobla de ministrers.