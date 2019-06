Dos ferits lleus en un accident de trànsit a Mont-roig

Els conductors dels dos vehicles han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus

Dues persones han resultat ferides en un accident que ha tingut lloc aquest migdia a la carretera T-310, al quilòmetre 21, a l'alçada de Mont-roig del Camp.A les dotze del migdia han rebut l'avís els Bombers de la Generalitat que dos vehicles havien topat a la citada via i que, com a conseqüència, els respectius conductors n'havien resultat ferits.Tant la conductora de 81 anys d'un Fiat Marea com l'home que circulava amb un Peugeot 2015 han hagut de ser traslladats a l'Hospital de Reus, amb ferides lleus.Una dotació de Bombers ha prestat el seu servei.