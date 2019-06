Calcinat completament un cotxe a l'AP-7 al Vendrell

També ha cremat una zona de matolls arran de l'incendi del vehicle, però s'ha apagat ràpidament

Actualitzada 29/06/2019 a les 11:10

Un vehicle ha quedat completament calcinat per causes que encara es desconeixen a l'Autopista AP-7 a l'alçada del Vendrell.Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 00.37 hores d'aquest dissabte que un cotxe cremava a la via, concretament al quilòmetre 220 en sentit Tarragona.Dues dotacions s'hi han desplaçat i han comprovat que el cotxe estava cremat i que el foc també havia afectat a una petita zona de matolls, encara que no ha anat a més, ja que han pogut controlar-ho ràpidament.