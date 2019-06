Acord amb Foment per desviar els camions a l'N-240 entre Montblanc i Lleida

El conseller de Territori espera que sigui una realitat aquesta tardor

Actualitzada 29/06/2019 a les 17:23

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat des de Juncosa, a les Garrigues, un principi d'acord amb el Ministeri de Foment pel desdoblament de l'N-240 entre Montblanc i Lleida i alliberar el peatge de l'AP-2 per als camions.Calvet ha dit que aquesta mesura comporta acabar amb les bonificacions i el desviament de camions entre el Pla de Santa Maria i les Borges Blanques. El conseller ha detallat que s'està negociant amb Foment i que espera que aquesta mesura sigui una realitat a la tardor.Amb aquest desdoblament s'aconseguirà eliminar el pas de camions per un punt negre de l'N-240 amb alta concentració d'accidents com és Juncosa. Amb el desdoblament de l'N-240 entre el Pla de Santa Maria fins a Montblanc havia registrat un augment de fins a 1000 camions diaris des de Montblanc fins a Lleida, segons el conseller.El conseller ha dit que aquest desdoblament requereix acords de Govern, de concessionàries i del Servei Català de Trànsit.Calvet ha remarcat que «no es tracta d'una mesura definitiva» i ha insistit que «el que és essencial és que es continua treballant en la millora de l'N-240». En aquest sentit, ha recordat que hi ha un seguit de rotondes pendents d'execució a l'altura de Juneda i ha dit que amb la seva construcció es facilitarà la seguretat en aquesta carretera.La Generalitat ha impulsat un conjunt de mesures als corredors N-II/AP-7, N-340/AP-7 i N-240/AP-2, per millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit, alhora que optimitzar i fer més eficient la xarxa viària.En aquest marc, el 2013, es va implantar la restricció de vehicles pesants a l'N-II a les comarques gironines i des del setembre passat, a l'N-340 i a l'N-240, a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Lleida. Aquests desviaments han millorat les xifres pel que fa a accidentalitat, sobretot en accidents de caràcter greu.