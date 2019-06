Salut reforça amb 212 metges els CAP i hospitals, especialment a la costa

La disponibilitat dels llits hospitalaris és del 90,3% al Camp de Tarragona i del 92,2% a les Terres de l’Ebre i hi haurà un reforç de 182 infermers

Unitats de suport vital bàsic

El departament de Salut reforçarà amb 212 metges l’atenció primària i hospitalària durant els mesos d’estiu. La majoria d’aquests professionals aniran a centres de la costa per tal d’adequar l’activitat assistencial als moviments de població que es produeixen des del juny al setembre. A banda dels 212 metges, també es reforçarà el servei amb 182 infermeres, 102 auxiliars i 7 altres professionals, cosa que fa que el nombre de treballadors addicionals per a l’estiu ascendeixi a 503, una xifra que representa 22 professionals més respecte al 2018. D’altra banda, la disponibilitat de llits hospitalaris serà del 90,3% al Camp de Tarragona i del 92,2% a les Terres de l’Ebre.Pel que fa a l’àmbit de la primària, les regions sanitàries de Terres de l’Ebre, Tarragona i Girona són les que reben la major part de l’increment de personal.Pel que fa a l’àmbit hospitalari, com cada estiu, el dispositiu permetrà respondre a l’activitat programada –que baixa en aquests mesos– i a la urgent, tot seguint criteris clínics, mantenint les intervencions amb ingrés i d’alta complexitat i prioritzant la cirurgia cardíaca i oncològica. De fet, es reitera que aquesta adequació funcional dels centres és transitòria i adaptable a les necessitats d’assistència que es produeixin, de manera que es pugui donar una resposta adequada i flexible en tot moment. D’entrada, el percentatge mitjà de llits disponibles entre juliol i setembre a Catalunya creix respecte l’any passat fins els 91,2%.Per territori, la disponibilitat és del 100% a la Regió Sanitària Alt Pirineu-Aran, del 85% a la de Lleida, del 92,9% a la de Terres de l’Ebre, del 90,3% al Camp de Tarragona i Girona, del 88,5% a la Catalunya Central, del 91,8% a Barcelona ciutat, del 87,2% a l’àmbit Metropolità Sud i del 95,2% al Metropolità Nord.El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també reforça el dispositiu aquest estiu amb 25 unitats addicionals de suport vital bàsic i avançat, que realitzaran 31.260 hores de servei. Aquestes mesures amplien la cobertura a les zones de costa, en què durant l’estiu augmenta significativament la població, bàsicament a Tarragona, Terres de l’Ebre, Garraf i Girona.Finalment, Salut ha posat en marxa la campanya Un estiu sense UFFF, que estarà activa tot l’estiu i que inclou recomanacions a tenir en compte davant les onades de calor.