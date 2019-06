Pérez de los Cobos planta la comissió del Parlament que investiga els atemptats del 17-A

Els grups acorden informar-ne la Mesa perquè ho denunciï a la Fiscalia

La comissió del Parlament que investiga els atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost de 2017 ha elevat a la Mesa de la cambra les incompareixences de diversos càrrecs policials que no han acudit a la cita. Es tracta del tinent coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, representant del Ministeri de l'Interior a la Junta de Seguretat de Catalunya; el cap de la policia espanyola a Catalunya, Sebastián Trapote; l'exdirector general del cos, Germán López; el director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz; el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, i el director del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), José Luís Olivera.Com que és la segona vegada que planten la comissió, la Mesa del Parlament debatrà si n'informa la Fiscalia per un presumpte delicte de desobediència, com ja ha fet amb altres compareixents que no han acudit a la cita. En aquest cas, cap dels citats com a testimonis han respost a les convocatòries que se'ls havia enviat, segons ha revelat el president de la comissió i alcalde de Ripoll, Jordi Munell. «Van estar citats per dimarts i, tal com preveu el reglament, se'ls ha citat en segona convocatòria passats els tres dies reglamentaris», ha explicat durant la sessió d'aquest divendres.