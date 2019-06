Fernández diu que el PP no es pot tornar a equivocar amb Catalunya perquè s'hi juga la supervivència

El president del PPC assenyala que Rajoy va allargar «massa» la col·laboració amb els partits nacionalistes

Actualitzada 28/06/2019 a les 10:57

El president del PPC, Alejandro Fernández, ha alertat al seu partit que no es pot tornar a equivocar amb Catalunya perquè s'hi juga la supervivència com a partit i la d'Espanya. En una entrevista a esradio, el líder dels populars a Catalunya ha admès que s'han comès errors, tenint en compte que el PP només té 4 diputats al Parlament, i ha assenyalat que «potser Rajoy va intentar allargar massa» la col·laboració amb els «nacionalistes perifèrics». Fernández ha carregat contra Cs, a qui acusa de renunciar a liderar el constitucionalisme a Catalunya per «llançar una OPA al PP» i voler-lo substituir. Segons el líder dels populars, el constitucionalisme se sent «orfe i desorientat» a Catalunya.Segons el president del PPC, en els últims 40 anys el pacte constitucional s'ha basat en la col·laboració dels grans partits amb els «nacionalismes perifèrics». Un model que, segons Fernández, fa anys que s'hauria d'haver acabat perquè la «suposada lleialtat s'aguantava amb pinces». Per a Fernández, el «problema» és que l'Estat mai s'ha plantejat «derrotar» el nacionalisme i s'ha mogut entre el «tripijoc i el càstig lògic».En aquest context, ha afirmat que en el passat el PP podia permetre's el luxe d'equivocar-se amb Catalunya i seguir governant però ha alertat que ara la situació és diferent. «Quan tens 4 diputats no has de ser un geni pensar que t'has equivocat. La sintonia amb Casado és total», ha assegurat.Preguntat per si és partidari que a Catalunya hi ha hagi una fórmula com la de Navarra Suma per fer un front de partits constitucionalistes, el president del PPC ha respost que li agradaria a mig termini tot i que ho veu «difícil» ara mateix. Segons Fernández, perquè sigui possible s'ha de preguntar a Cs, que és el principal partit constitucionalista a Catalunya, què vol ser. I és que Fernández ha criticat que Cs hagi renunciat a governar el front constitucionalista i hagi optat per marxar en bloc a Madrid per intentar substituir el PP a nivell espanyol.Fernández ha augurat que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, es veu legitimat per fer una oferta a Catalunya basada en un sistema de «confederació asimètrica» en què es recuperin articles suspesos pel TC sobre l'Estatut com la justícia, la llengua i l'ensenyament.