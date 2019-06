Troben sana i estàlvia després de quatre dies la turista desapareguda a la Pineda

La menor de 15 anys i nacionalitat ucraïnesa ha estat localitzada a Salou

Actualitzada 27/06/2019 a les 10:19

Els Mossos d'Esquadra han localitzat sana i estàlvia la turista de 15 anys desapareguda des de diumenge a la Pineda. La menor, d'orígen ucraïnès, ha estat localitzada per la policia autonòmica cap a les 9.30h del matí d'aquest dijous a Salou i es troba en bon estat de salut, segons ha pogut saber el Diari Més.La jove ucraïnesa es trobava de vacances amb la seva família a la Pineda en el moment de la seva desaparició, el passat diumenge. En veure que la nit del passat 23 de juny la jove no tornava a l'hotel, la família va denunciar la desaparició de la seva filla als Mossos d'Esquadra, que van iniciar el protocol establert en aquests casos per localitzar l'adolescent. A més, els familiars també van penjar cartells en diversos indrets del municipi on es difonia la fotografia de la nena, així com també una descripció física i la roba que portava el dia de la seva desaparició.Després de quatre dies sense notícies de la menor, el dispositiu desplegat pels Mossos d'Esquadra ha finalitzat amb èxit i se l'ha pogut localitzar sana i estàlvia a Salou.