Noves visites guiades al patrimoni de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per aquest estiu

Es faran entre el 3 de juliol i el 8 setembre

Actualitzada 27/06/2019 a les 18:36

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha programat per aquest estiu nou visites guiades per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural del municipi. Aquestes es desenvoluparan entre el 3 de juliol i el 8 setembre.Dues de les visites estan dirigides a les famílies i tindran un format de gimcana, recomanades per a nens d’entre 6 i 12 anys. Una serà a l’Hospital del Coll de Balaguer, on es mostrarà el centre de visitants, situat dins dels murs d’aquest antic hospital fortalesa del segle XIV, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Mentre que l'altra es farà al Poblat HIFRENSA, la darrera colònia industrial de Catalunya que va construir l’arquitecte Antonio Bonet Castellana a principis dels anys 70 per acollir les famílies dels treballadors de la central nuclear Vandellós I.Enguany també s'oferirà la nova proposta Quan el passat reviu: Castelló i el Molí de l’Oli de Vandellòs. Es tracta d’una visita guiada al centre d’interpretació de l’oli de Vandellòs que inclou un tast d’oli i un taller d’olis aromàtics; i un seguit de tallers d’oficis antics al poble medieval de Castelló, per donar a conèixer com vivien els avantpassats cent anys enrere. Es facilitarà el transport, perquè puguin gaudir de tota una tarda en plena natura.Per al públic general hi ha programades la visita a l’Hospital del Coll de Balaguer (n’hi ha unes per la tarda i unes altres de nocturnes, amb tast de vins inclòs al pas de ronda de l’hospital); al Poblat HIFRENSA, a les fortificacions de la Guerra Civil que va construir l’exèrcit republicà per evitar l’entrada de l’exèrcit nacional al Coll de Balaguei, com a novetat, a la Cova del Gat i a l’Hospitalet de l’Infant vist des del mar.La visita guiada La Cova del Gat: la pesca a l’Hospitalet de l’Infant comptarà amb un itinerari a peu pel passeig marítim de l’Hospitalet de l’Infant, fins a l’entorn natural de la Cova, on es troben els vestigis de com va ser la pesca a l’Hospitalet. La visita finalitzarà amb un petit tast de vi i arengada.En la visitaL’Hospitalet de l’Infant vist des del mares proposarà un recorregut en barca des del Port esportiu pel litoral fins a l’illot del Torn, per explicar la història de la vila i del seu territori vist des del punt de vista dels antics mariners i resseguint els textos llatins que ja aleshores en donaven compte, amb una capbussada refrescant al mar inclosa.