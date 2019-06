La Biblioteca de Cambrils programa activitats especials per l'estiu

Un cicle de contes d’arreu del món o l’aparador de lectures de Km 0 són algunes de les propostes

Actualitzada 27/06/2019 a les 20:42

Art i artistes del territori

La Biblioteca Josep Salceda i Castells de Cambrils ha programat noves activitats per la temporada estiuenca. Una de les novetats d’aquest estiu és el cicle de contes d’arreu del món complementats amb tallers a càrrec d’Ans Educació. Les quatre sessions es portaran a terme el segon i quart divendres de mes a les 12 hores: 12 de juliol (Sopa de Pedres), 26 de juliol (Una llegenda africana), 9 d’agost (Un conte bestial) i 23 d’agost (La grangera i els Tokaebi).La Biblioteca de Cambrils també posarà en marxa l’activitat «Juguem sense pantalles» per fomentar l’aprenentatge de manera lúdica. A la sala infantil, tots els dimecres de juliol i agost hi haurà trencaclosques i jocs de taula per a infants d’entre 0 i 8 anys, i a la primera planta hi haurà un trencaclosques col·laboratiu durant tot l’estiu. A més, fins el 8 de setembre es podran trobar dibuixos per pintar de temàtica vinculada als contes d’arreu del món i al projecte ArTer a la sala infantil.Una altra proposta de la programació d’estiu són les lectures per les vacances. Per una banda, hi ha l’aparador «Lectura Km 0» amb llibres per adults i infants d’escriptors i escriptores del territori embolicats per emportar-se en préstec sense veure la portada i que siguin una sorpresa. Per l’altra banda, tornen els lots sorpresa de documents variats (novel·les, llibres infantils, DVD), en bosses patrocinades pel departament de Festes de l’Ajuntament, perquè les persones usuàries és puguin endur de vacances durant un mes.L’horari d’estiu de la biblioteca serà de dilluns a divendres de 9 a 14:30 hores fins el 8 de setembre. El 15 d’agost i del 9 a l’11 de setembre l’equipament estarà tancat.La biblioteca també ha programat dues activitats amb inscripció prèvia que formen part del projecte ArTer, que fusiona art i artistes del territori per donar a conèixer l’obra i el treball dels nostres creadors més internacionals: Antoni Gaudí, Joan Miró, Josep Ma Jujol i Pau Casals. Les persones interessades s’hi poden apuntar fins el dia 1 de juliol.La primera activitat d’ArTer serà una visita al Museu d’Art Modern a càrrec de Serveis Pedagògics el 17 de juliol de 10 a 12 hores. La segona serà l’hora del conte amb taller «Les formes del modernisme», a càrrec de Còdol Educació, per a infants a partir de 6 anys, el 2 d’agost a les 12 hores.