L'associació Aurora recupera el camí del Francolí al Morell, Perafort i la Pobla

Ho fa en el marc d’un conveni entre La Caixa i la Diputació de Tarragona

Actualitzada 27/06/2019 a les 15:22

L’Associació Aurora treballa, des del passat 10 d’abril, en la recuperació del Camí del Francolí als termes municipals del Morell, Perafort i la Pobla de Mafumet, en el marc del conveni entre la Diputació de Tarragona i La Caixa per la preservació dels espais naturals de la demarcació i per la inserció laboral de persones en risc d’exclusió. Una tasca que s’allargarà fins al proper 9 d’agost i que realitzen un equip d’un oficial i sis operaris de l’entitat tarragonina, amb el suport dels ajuntaments del Morell, Perafort i la Pobla de Mafumet.Els principals objectius d’aquest projecte són la consolidació d’un tram del camí del Francolí, sobretot per facilitar el pas de les persones, i la millora ambiental del bosc de ribera, que en aquesta ribera del riu es troba ben representada en diversos sectors entre el camí i la llera. També hi ha alguns llocs d’especial interès on s’actuarà, com ara el punt on el camí travessa la riera de la Selva.Es tracta d’una intervenció en un tram de prop de 2.400 metres de llargada i en una superfície de més de 10.000 m2 de la ribera dreta del riu Francolí.