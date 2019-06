Instal·len a Cambrils sis escales per accedir a la llera de la riera d'Alforja

L’objectiu de l’actuació és facilitar que la ciutadania pugui gaudir d’aquest espai enjardinat per passejar, fer esport o altres activitats d’oci

Actualitzada 27/06/2019 a les 16:36

L’Ajuntament de Cambrils ha instal·lat sis escales metàl·liques en diferents punts de la de riera d’Alforja per facilitar l’accés dels vianants a l’espai enjardinat. D’aquesta manera, els cambrilencs podran gaudir amb més comoditats de la llera de la riera, que cada cop més persones ja utilitzen per caminar, fer esport o passejar gossos, entre altres activitats d’oci.Totes les escales tenen un metre d’amplada i estan formades per un replà d’un metre quadrat a la part superior i entre 9 i 11 graons (segons el desnivell de la zona, que és d’entre 1,62 i 1,98 metres). Les sis escales estan ubicades en diferents punts de Nou Cambrils (a l’alçada del carrer Rosa Sensat), el Barri Antic (Escola de Música i carrer Sant Plàcid), l’Eixample Vila (avinguda Baix Camp-nou pont i carrer Alfons el Cast-Casal d’Avis-Biblioteca) i l’Eixample Platja (carrer Balears).D’altra banda, també s’ha ampliat la barana de protecció de l’Escola Cambrils per donar més seguretat al recorregut de l’alumnat. Concretament s’ha prolongat la barana existent entre el centre educatiu i el carrer Alexandre Galí, ja que actualment l’accés principal a l’escola és aquesta via. La barana, d’un metre d’alçada, és d’acer galvanitzat i està pintada amb esmalt.Finalment, s’ha adequat la barana i les escales de la sortida d’emergència posterior de l’Ajuntament. Aquesta sortida discorre per una terrassa i unes escales metàl·liques que calia adaptar a normativa tapant espais buits que quedaven entre els muntants i travessers de la barana i els esglaons.