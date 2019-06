Cinc nous agents s'incorporen a la Policia Local de Vandellòs i l'Hospitalet aquest estiu

Els efectius faran tasques relacionades amb la policia de proximitat

Actualitzada 27/06/2019 a les 15:59

La Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant reforça aquest estiu la seva plantilla amb la incorporació de cinc agents. Des del passat 17 de juny i fins a l’11 de setembre, aquests policies faran tasques relacionades amb la policia de proximitat, és a dir, vigilància de platges i de les vies públiques, control del compliment de les ordenances municipals de convivència ciutadana i informació als ciutadans i regulació del trànsit.Els agents es desplaçaran a peu o amb bicicleta. D’aquesta manera, vetllaran per la seguretat i atendran les possibles necessitats de la ciutadania, amb especial atenció a la zona de platges i a la zona comercial, que és on més afluència de gent hi ha durant aquesta època de l’any.Els cinc policies han pres possessió del càrrec aquest dijous 27 de juny en un acte celebrat a la Casa de la Vila en què han rebut la credencial de policia de mans de l’alcalde del municipi, Alfons Garcia. També hi ha assistit els regidors Frederic Escoda i Lupe Capella; el cap de la Policia Local, Jordi Jiménez; el sergent, Sergi Navarro; i l’agent que s’ha ocupat d’una part de la seva formació.La Policia Local disposarà aquest estiu d’un total de 22 efectius per donar resposta a l’augment de població que experimenta el municipi durant aquests mesos.