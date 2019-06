Apareixen dues tintoreres a la platja de Roda de Berà

Els banyistes han abandonat l'aigua immediatament després de veure com els animals pràcticament han vorejat la sorra

Actualitzada 27/06/2019 a les 19:12

Dues tintoreres han aparegut a la platja Costa Daurada de Roda de Berà aquest matí. Han estat una bona estona a una zona poc profunda, on hi havia banyistes.Totes les persones que hi havia a la zona han abandonat l'aigua immediatament en veure els animals, tot i que molts d'ells no sabien de què es tractava.Les dues tintoreres han nedat a la zona fins que ha arribat la Creu Roja i ha guiat a les tintoreres cap a una altra zona.Els banyistes han abandonat la platja fins que els animals han marxat.És habitual que apareguin per aquesta zona tintoreres i, de fet, ja se n'han pogut visualizar en d'altres platges properes. Podrien, fins i tot, ser les mateixes.