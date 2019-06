Un conductor begut i sense permís acaba detingut a Constantí després d'una persecució

L'arrestat es va saltar un control a la Canonja i va començar una fugida a tota velocitat

Actualitzada 24/06/2019 a les 11:53

Un veí de Tarragona, de 32 anys i de nacionalitat espanyola, ha estat detingut aquesta matinada després d'una persecució entre la Canonja i Constantí. El conductor que circulava begut va fer cas omís a les indicacions dels vigilants municipals de la Canonja. Aquests van començar a seguir-lo i van alertar als Mossos d'Esquadra, que també es van afegir a la carrera.Tot i les indicacions dels agents perquè s'aturés, el conductor es va saltar diverses senyals de circulació, a més del semàfor en vermell de l'N-340 a l'alçada de la BASF. Allí el vehicle es va dirigir cap a Vila-seca i es va incorporar a l'A-7 cap a Tarragona.Finalment, els agents van aconseguir aturar-lo a Constantí. El conductor circulava sota els efectes de l'alcohol i va donar un resultat positiu de 0,40 mg/l en la prova d'alcoholèmia. A més, els policies van comprovar que l’home havia perdut tots els punts del permís de conduir.Per tot això, els agents van denunciar administrativament el conductor per conducció temerària, per cicular sense permís i per un delicte de resistència als agents de l'autoritat.