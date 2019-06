Retencions a l'N-340 al Vendrell en l'operació tornada del pont de Sant Joan

Hi ha uns set quilòmetres de retenció al municipi, situació que es repeteix a Altafulla i l'Arboç a la mateixa via

Actualitzada 24/06/2019 a les 18:39

L'N-340 al seu pas per Vendrell, Altafulla i l'Arboç compta amb diverses retencions arran de l'operació tornada després del pont de Sant Joan. De moment, la carretera al Vendrell compta amb set quilòmetres de retencions i cinc a Altafulla. En el cas de l'Arboç, les cues són d'uns tres quilòmetres.La C-14 a Montblanc també compta amb aglomeracions d'uns dos quilòmetres a l'enllaç amb l'N-240. A Banyeres del Penedès també hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres a l'AP-7.El conseller d'Interior Miquel Buch ha destacat que durant la revetlla de Sant Joan no s'han produït víctimes mortals en vies interurbanes per accidents de trànsit, tot i que al cap de setmana se n'han donat dues, a la N-340 o a l'AP-7. Durant tota nit, els Mossos d'Esquadra de trànsit han fet fins a 2.683 controls d'alcoholèmia.Buch ha recalcat que l'operació tornada però, encara no ha acabat, ja que es preveu que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a 300.000 vehicles fins a les 12 de la matinada. Per això ha advertit la possibilitat de «certs col·lapses» a vies «típiques de cap de setmana d'estiu» com són l'AP-7, la C-32, la N-340. També ha demanat «paciència i prudència» a tots els conductors i sobretot «que portin aigua». Buch ha afegit «tots hem de tornar a casa».Per aquest cap de setmana llarg, els Mossos estan fent uns 900 controls d'alcoholèmia, drogues, motos, distraccions, transport de pirotècnia, velocitat i seguretat passiva, 52 dels quals seran d'alcohol i drogues durant la nit de la revetlla. Per reduir les retencions hi haurà carrils addicionals a la C-58, la C-32, l'N-340, la C-31, la C-65, l'AP-7, la C-14 i la C-15, segons el dia i l'hora. També es restringirà la circulació de camions. Per la seva banda, les autopistes d'Acesa, Aucat i Invicat també han previst un increment del trànsit del 18 al 21% respecte el 2018 a l'AP-7 i la C-32 al Garraf.