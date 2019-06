Quatre ferits en caure un coet dins d'una foguera a Miami Platja

L'artefacte pirotècnic va desviar la seva trajectòria i al precipitar-se al foc va produir una explosió

Actualitzada 24/06/2019 a les 11:18

Ensurt a Miami Platja. El que semblava una revetlla de Sant Joan tranquil·la hagués pogut acabar en tragèdia. Passades les 12 de la nit, un grup extens es trobava celebrant la festa amb una gran foguera a la Cala Cristall. Al cap d'una estona es veu com un coet desvia la seva trajectòria fins a caure a dintre del foc provocant una explosió, que va generar multitud d'espurnes que es van dirigir cap al públic.Com a conseqüència, quatre persones de diferents edats, entre elles menors, van haver de ser ateses pel Servei d'Emergències Mèdiques per petites cremades superficials. Els ferits van rebre l'alta in situ. Fins al lloc, el SEM va enviar dues unitats bàsiques.