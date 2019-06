La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre freguen la plena ocupació per Sant Joan

Les altes temperatures i la coincidència del festiu amb dilluns ha ajudat els establiments a omplir

Els hotels de la Costa Daurada i les cases rurals de les Terres de l'Ebre han complert les seves expectatives aquest cap de setmana de Sant Joan i han fregat la plena ocupació. Des de l'Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda asseguren que «molts hotels han arribat a més del 95%». El seu portaveu, Sergio Ibarbuen, reconeix que «la bonança meteorològica i les altes temperatures» han ajudat a «omplir». Per la seva banda, l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre calcula una ocupació global del 85%, una bona xifra que el seu portaveu, Juanjo Bel, atribueix al fet que el festiu de Sant Joan ha estat en dilluns, enganxat al cap de setmana.Bel també reconeix que les altes temperatures han influït en les reserves, ja que molts clients han demanat expressament cases amb piscina. En aquesta zona, però, no abunden els habitatges d'aquest tipus –les cases amb piscina no arriben al 50%– i les reserves per a la resta de l'estiu sembla que costa que s'activin.Pel que fa als hotels, aquest Sant Joan ja han obert els 86 hotels existents a la zona, amb una disponibilitat de 51.000 llits. «Aquest cap de setmana llarg és l’inici de la temporada alta, el tret de sortida», explica Ibarbuen. Els hotelers destaquen les revetlles i sopars als hotels i a l'aire lliure, la música en viu o les fogueres a la platja com a principals atractius per als visitants.