Els Bombers fan 63 serveis al Camp de Tarragona i 22 a l'Ebre durant la revetlla de Sant Joan

A tota Catalunya, han fet un total de 1.175 sortides per incendis en vehicles, mobiliari urbà i vegetació

Actualitzada 24/06/2019 a les 10:16

Agents Rurals

Els Bombers de la Generalitat han atès un total de 1.175 serveis al llarg de tota la revetlla de Sant Joan, des de les vuit del vespre de diumenge i fins a les vuit del matí d'aquest dilluns. Més de la meitat de les sortides s'han fet a partir de la mitjanit i per comarques la majoria de serveis s'han fet a l'àrea metropolitana de Barcelona: Vallès Occidental (212), Baix Llobregat (127), Barcelonès (90), Maresme (79), Vallès Oriental (73) i Garraf (33). Els incendis en mobiliari urbà i vehicles (578) i en vegetació (432) han estat els serveis més demandats.Al Camp de Tarragona, els Bombers han fet un total de 6 sortides: Tarragonès (30), Baix Camp (26), Alt Camp (4) i Priorat (3). Mentre que a les Terres de l'Ebre han fet 22 sortides: Montsià (8), Ribera d'Ebre (7), Baix Ebre (4) i Terra Alta (3).Els més destacats han tingut lloc a Plans de Sió (Segarra), on han cremat 7,8 hectàrees de rostoll, matolls i troncs, i a Palafolls (Maresme), amb 1,5 hectàrees de vegetació cremades a la urbanització Ciutat Jardí.Pel que fa a altres serveis, destaca la crema de cinc motos cremades al carrer Palmeroles de Roses. Les flames han afectat els cables elèctrics de la façana d'un edifici i el fum ha acabat entrant als habitatges i ha estat necessari evacuar els veïns. En total, 6 persones no han pogut passar la nit a casa seva.A Sant Cugat del Vallès han cremat tres contenidors al carrer Aribau. El foc ha afectat també la tanca de bruc d’un parell de terrasses ubicades als baixos d’aquest edifici i el mobiliari de jardí d’un dels habitatges. També han cremat tres contenidors a Gavà, que ha acabat afectant la tanca del complex residencial de les Gavines. Un parell de vehicles aparcats a la vora també han quedat afectats parcialment.A Rubí, els Bombers han treballat en un petit incendi de matolls a la plaça Verneda que també ha afectat la tanca d’una empresa i tres bidons emmagatzemats al pati de la companyia. I a l’Hospitalet de Llobregat, ha cremat totalment un vehicle al carrer Pintor Sorolla.El Cos d’Agents Rurals ha organitzat, com en anys anteriors, un operatiu de vigilància especial de prevenció d’incendis forestals. Els agents van fer servei especial fins a les 22 hores de la nit d'ahir. Fins a aquesta hora hi va haver diversos incendis de poca entitat, de menys de 1.000m2. Durant la nit de la revetlla també hi ha hagut diverses incidències, que es comprovaran al llarg d'aquest matí. Com a destacable, un incendi agrícola iniciat a Montroig (Segarra), al qual es van desplaçar els agents, amb una superfície afectada de 7,84ha.Durant els dies previs a la revetlla s’han inspeccionat 345 fogueres. I només en l’operatiu especial de la nit de Sant Joan d'ahir es van revisar 97 fogueres per verificar que el compliment de les mesures de prevenció fos l’adequat i que les fogueres no tinguessin residus que no es poden cremar. En total, 15 fogueres van haver d'adequar les condicions (en la majoria dels casos es va requerir als responsables que es retiressin elements que no es poden cremar com plàstics i matalassos) i una va quedar suspesa per incompliments greus.